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В Серове спасли заживо закопанную собаку
Фото: Help Animals
Вчера, 31 октября, в Серове местные жители, гуляя в лесополосе в районе Новой больницы, обнаружили заживо закопанного ротвейлера, от которого была видна одна лишь голова.
Как рассказали группе помощи животным Help Animals, очевидцы думали, что собака уже мертва, но потом она моргнула. Не теряя времени, неравнодушные стали выкапывать ротвейлера голыми руками.
Когда собака была спасена, ее привезли домой отогрели и напоили, после чего передали в руки волонтеров приюта «Дом добра».
Напомним, в Екатеринбурге шиншиллы оказались брошены на произвол судьбы без еды и воды.
Как рассказали группе помощи животным Help Animals, очевидцы думали, что собака уже мертва, но потом она моргнула. Не теряя времени, неравнодушные стали выкапывать ротвейлера голыми руками.
Когда собака была спасена, ее привезли домой отогрели и напоили, после чего передали в руки волонтеров приюта «Дом добра».
Напомним, в Екатеринбурге шиншиллы оказались брошены на произвол судьбы без еды и воды.
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