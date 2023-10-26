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Вину за чудовищное ДТП в Екатеринбурге пытаются возложить на столб
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Большую странность обнаружила при выписке из больницы девушка, пострадавшая в чудовищном ДТП на Уралмаше, унёсшем жизни двух человек. В больничной справке написано, что травмы она получила не из-за врезавшейся в толпу на трамвайной остановке машины, а из-за... упавшего столба.
Страшная авария, о которой идёт речь, произошла вечером 17 октября на улице Машиностроителей в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга: 79-летний водитель «Пежо 408» не справился с управлением и вылетел на трамвайную остановку. «Взбесившаяся» иномарка ударила трёх человек, двое из которых погибли. Жительница Артёмовского же выжила, но получила серьёзную травму — перелом костей таза. Даже после выписки из больницы она не может ни ходить, ни вставать с постели. За ней в Артёмовском присматривает родная тётя, — как сообщает ВК-группа «Егоршенских вестей».
Обнаружив в документе «новость», что травма получена не от удара машиной, а от упавшего столба, напрягла и саму пострадавшую, и её родственницу. Вознили подозрения, что таким образом некто пытается уберечь пожилого водителя от ответственности и от необходимости возмещать нанесённый ущерб потерпевшей. Руководитель волонтёрской организации «СОВА» Валентине Кузьминых, к которой женщины обратились за помощью, подозрения эти разделяет:
Меж тем, пострадавшая девушка продолжает лечение и надеется снова вернуть возможность ходить. Лечение дорогостоящее, и «СОВА» подключилась, в том числе, для того, чтобы помочь искать финансовую поддержку.
Страшная авария, о которой идёт речь, произошла вечером 17 октября на улице Машиностроителей в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга: 79-летний водитель «Пежо 408» не справился с управлением и вылетел на трамвайную остановку. «Взбесившаяся» иномарка ударила трёх человек, двое из которых погибли. Жительница Артёмовского же выжила, но получила серьёзную травму — перелом костей таза. Даже после выписки из больницы она не может ни ходить, ни вставать с постели. За ней в Артёмовском присматривает родная тётя, — как сообщает ВК-группа «Егоршенских вестей».
Обнаружив в документе «новость», что травма получена не от удара машиной, а от упавшего столба, напрягла и саму пострадавшую, и её родственницу. Вознили подозрения, что таким образом некто пытается уберечь пожилого водителя от ответственности и от необходимости возмещать нанесённый ущерб потерпевшей. Руководитель волонтёрской организации «СОВА» Валентине Кузьминых, к которой женщины обратились за помощью, подозрения эти разделяет:
«На съёмке ДТП видно, что именно машина наехала на людей, никакой столб не падал. Кто понесёт ответственность за травмирование девушки? Похоже, что кто-то выгораживает водителя-нарушителя и тогда это сговор или, второй вариант — это халатность правоохранителей или тех, кто выяснял и передавал больнице сведения», — приводит слова руководителя «СОВА» ресурс.
Меж тем, пострадавшая девушка продолжает лечение и надеется снова вернуть возможность ходить. Лечение дорогостоящее, и «СОВА» подключилась, в том числе, для того, чтобы помочь искать финансовую поддержку.
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