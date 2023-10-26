Вину за чудовищное ДТП в Екатеринбурге пытаются возложить на столб

«На съёмке ДТП видно, что именно машина наехала на людей, никакой столб не падал. Кто понесёт ответственность за травмирование девушки? Похоже, что кто-то выгораживает водителя-нарушителя и тогда это сговор или, второй вариант — это халатность правоохранителей или тех, кто выяснял и передавал больнице сведения», — приводит слова руководителя «СОВА» ресурс.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости