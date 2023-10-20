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Колесо обозрения в уралмашевском парке примет сегодня первых отдыхающих
Фото: телеграм-канал «Летний парк "Уралмаш" 2.0»
Закончился монтаж колеса обозрения в «Летнем» парке Уралмаша. Аттракцион запустят в эксплуатацию уже сегодня, 21 октября.
Новое колесо обозрения в уралмашевском парке задумывалось как всесезонное. То есть, оно будет работать и в зимний период, что позволит горожанам полюбоваться на заснеженный Екатеринбург с высоты птичьего полёта (ну, как минимум с высоты в 25 метров). «Морозоустойчивость» аттракциона обеспечивают закрытые кабинки для его пассажиров. К тому же, они оборудованы обогревателями. Но всё же, во время штормовых предупреждений, в сильные снегопады или дожди колесо будут отключать.
Работать уралмашевское колесо обозрения будет во все дни недели, без выходных. В выходные дни — по субботам и воскресеньям — его запускать будут на час раньше, и на час позже останавливать (то есть, в 11:00 и в 20:00 соответственно).
Напомним, впервые колесо обозрения в «Летнем» парке Уралмаша было установлено ещё в советский период. Долгое время оно составляло конкуренцию с главным «чёртовым колесом» города в ЦПКиО, пока не стало ветшать вместе с остальными аттракционами парка и не было, наконец, демонтировано из соображений безопасности. К установке нового колеса обозрения приступили летом этого года.
Новое колесо обозрения в уралмашевском парке задумывалось как всесезонное. То есть, оно будет работать и в зимний период, что позволит горожанам полюбоваться на заснеженный Екатеринбург с высоты птичьего полёта (ну, как минимум с высоты в 25 метров). «Морозоустойчивость» аттракциона обеспечивают закрытые кабинки для его пассажиров. К тому же, они оборудованы обогревателями. Но всё же, во время штормовых предупреждений, в сильные снегопады или дожди колесо будут отключать.
Работать уралмашевское колесо обозрения будет во все дни недели, без выходных. В выходные дни — по субботам и воскресеньям — его запускать будут на час раньше, и на час позже останавливать (то есть, в 11:00 и в 20:00 соответственно).
Напомним, впервые колесо обозрения в «Летнем» парке Уралмаша было установлено ещё в советский период. Долгое время оно составляло конкуренцию с главным «чёртовым колесом» города в ЦПКиО, пока не стало ветшать вместе с остальными аттракционами парка и не было, наконец, демонтировано из соображений безопасности. К установке нового колеса обозрения приступили летом этого года.
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