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Из печати вышел путеводитель по микрорайону Эльмаш
Фото: Музей истории Екатеринбурга / t.me/ekbmuseum1
Усилиями краеведов, искусствоведов, музейных работников и просто граждан, любящих свой город, Эльмаш из окраины с дурной репутацией постепенно превращается в интересную территорию с уникальной историей и архитектурой. Ещё один шаг к этому превращению — издание путеводителя «Миры Эльмаша».
«Миры Эльмаша» — полноформатное, многостраничное и хорошо проиллюстрированное издание. Оно подготовлено уральскими краеведами и екатеринбургскими музеями. Активное участие в подготовке и издании книги принимал Музей истории Екатеринбурга, сотрудник которого историк Евгений Бурденков проведёт презентацию этого печатного коллективного труда.
В путеводителе «Миры Эльмаша» можно найти не только маршруты по достопримечательностям микрорайона, но и воспоминания его жителей, сканы газетных вырезок, портреты известных людей, связанных с Эльмашем. И много фотографий — архивных и современных — которые помогают понять, с чего начинался Эльмаш, каким был в советское время и в какую сторону развивается теперь.
Приобрести путеводитель «Миры Эльмаша» можно будет на презентации, которая пройдёт на следующей неделе, 8 ноября, в Центре культуры «Эльмаш» (улица Старших большевиков, 22). Вход на презентацию свободный, но по регистрации.
«Миры Эльмаша» — полноформатное, многостраничное и хорошо проиллюстрированное издание. Оно подготовлено уральскими краеведами и екатеринбургскими музеями. Активное участие в подготовке и издании книги принимал Музей истории Екатеринбурга, сотрудник которого историк Евгений Бурденков проведёт презентацию этого печатного коллективного труда.
В путеводителе «Миры Эльмаша» можно найти не только маршруты по достопримечательностям микрорайона, но и воспоминания его жителей, сканы газетных вырезок, портреты известных людей, связанных с Эльмашем. И много фотографий — архивных и современных — которые помогают понять, с чего начинался Эльмаш, каким был в советское время и в какую сторону развивается теперь.
Приобрести путеводитель «Миры Эльмаша» можно будет на презентации, которая пройдёт на следующей неделе, 8 ноября, в Центре культуры «Эльмаш» (улица Старших большевиков, 22). Вход на презентацию свободный, но по регистрации.
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