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ЛСР и «Синара-Девелопмент» будут судиться из-за 85 миллионов за объекты Универсиады

17.33 Вторник, 31 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Компания «ЛСР. Строительство – Урал» подала три иска к «Синаре-Девелопмент» на более 85 миллионов рублей за объекты Универсиады, которые, по словам представителя ЛСР, компании недоплатили за выполненную работу.

Об этом сообщает «Ъ-Урал». Ответчик при этом считает, что истцу было оплачено даже больше, чем было нужно, указывая на то, что после этого якобы работу приходилось доделывать другим подрядчикам. Эксперты считают, что для разрешения спора в этой ситуации может потребоваться строительно-техническая экспертиза.

«Синара-Девелопмент» выступала генподрядчиком при строительстве общежитий деревни Всемирной летней Универсиады-2023, где впоследствии прошел Международный фестиваль университетского спорта, а компания «Группы ЛСР» занималась их строительством в качестве подрядчика.

В пресс-службе ЛСР заявляют, что объекты были введены в эксплуатацию в срок, а «Синара-Девелопмент», как утверждается, под надуманными предлогами отказалась оплачивать работу. При этом оплату, как указывают в компании, от государственного заказчика – ГКУ СО «УКС Свердловской области» – за работы, выполненные ООО «ЛСР. Строительство – Урал» генподрядчик получил.

В пресс-службе «Синары-Девелопмент» заявили, что спор возник из-за невыполнения ЛСР обязательств, зафиксированных в контрактах.

Так как решить вопрос в досудебном порядке не удалось, компания «ЛСР. Строительство – Урал» подала три иска, на 64,4 миллиона, 12 миллионов и 8,9 миллиона рублей. Рассмотреть дела, согласно картотеке суда, должны в ноябре.

В пресс-службе ответчика заявили, что «Синара-Девелопмент» сейчас готовит встречный иск о взыскании задолженности, как указывается, сформировавшейся из излишне оплаченных сумм по контрактам, неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации убытков, возникших в результате переделки и доделывания работ иными подрядчиками.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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