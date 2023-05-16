Возрастное ограничение 18+
Путин поручил обеспечить жильем уральских погорельцев до начала холодов
Общество
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин дал установку правительству выделить средства на устранение последствий уральских пожаров. Речь идет о финансировании строительства жилья для уральских погорельцев и нового лечебного учреждения ФСИН в Сосьве.
Об этом говорится в перечне поручений Путина, опубликованном в на сайте Кремля.
Также президент поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров в Свердловской и Курганских областях до начала холодов
Напомним, что самые крупные пожары произошли в Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тысяч квадратных метров и 2,7 тысячи квадратных метров соответственно. Сейчас там строят дома для погорельцев.
Об этом говорится в перечне поручений Путина, опубликованном в на сайте Кремля.
Также президент поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров в Свердловской и Курганских областях до начала холодов
«Принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, до начала отопительного сезона»,
– говорится в документе.
Напомним, что самые крупные пожары произошли в Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тысяч квадратных метров и 2,7 тысячи квадратных метров соответственно. Сейчас там строят дома для погорельцев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский губернатор с главой МЧС проверят ход восстановления поселков Таёжный и Сосьва
16 мая 2023
16 мая 2023