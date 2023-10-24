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В Нижнесергинском районе незаконно вырубили лес на 2,2 миллиона
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнесергинском районе Свердловской области сотрудники прокуратуры обнаружили незаконную вырубку 34 деревьев, за которую ущерб природным ресурсам региона составил более 2,2 миллиона рублей.
По данному факту органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере). Расследование находится на контроле прокуратуры.
«В ходе выездной проверки на лесном участке 23 выдела 14 Буйского участка Бардымского участкового лесничества сотрудниками прокуратуры обнаружена незаконная рубка 34 деревьев пород сосна и пихта»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данному факту органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере). Расследование находится на контроле прокуратуры.
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