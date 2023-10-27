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Обстановка на дорогах Свердловской области стала ещё опасней
Фото: Андрей Гоголев
Изменения погодных условий заставили Госавтоинспекцию Свердловской области выступить с предупреждением к автомобилистам. Из-за обильного выпадения осадков ситуация на дорогах стала ещё более опасной.
«Вечерние Ведомости» уже писали, что первые же снегопады и похолодание привели к резкому увеличению ДТП на дорогах области. Сегодня же ещё не наступившая календарно зима в Екатеринбурге и свердловских городах обосновалась окончательно, заявив о себе снегопадами и даже метелями. На некоторых территориях наблюдается сильный порывистый ветер. Всё это ещё более усложняет задачу автомобилистов без происшествий доехать из точки «А» в точку «Б». В связи с этим областная ГИБДД лишний раз напомнила о мерах безопасности, которые следуют предпринимать в подобных условиях:
Предупреждение касается и пешеходов. Ведь из-за гололёда остановочный путь автотранспорта увеличивается. К тому же, из-за снегопадов и метелей ухудшается видимость для водителей. Пешеходов поэтому просят одеваться в одежду, которая содержит световозвращающие элементы.
«Вечерние Ведомости» уже писали, что первые же снегопады и похолодание привели к резкому увеличению ДТП на дорогах области. Сегодня же ещё не наступившая календарно зима в Екатеринбурге и свердловских городах обосновалась окончательно, заявив о себе снегопадами и даже метелями. На некоторых территориях наблюдается сильный порывистый ветер. Всё это ещё более усложняет задачу автомобилистов без происшествий доехать из точки «А» в точку «Б». В связи с этим областная ГИБДД лишний раз напомнила о мерах безопасности, которые следуют предпринимать в подобных условиях:
«Водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными:
выбирать пониженную скорость;
исключить резкие манёвры: перестроения, обгоны и торможение;
увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал;
с особой осторожность двигаться по загородным трассам, мостам, путепроводам, а также при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных комплексов».
выбирать пониженную скорость;
исключить резкие манёвры: перестроения, обгоны и торможение;
увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал;
с особой осторожность двигаться по загородным трассам, мостам, путепроводам, а также при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных комплексов».
Предупреждение касается и пешеходов. Ведь из-за гололёда остановочный путь автотранспорта увеличивается. К тому же, из-за снегопадов и метелей ухудшается видимость для водителей. Пешеходов поэтому просят одеваться в одежду, которая содержит световозвращающие элементы.
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Автолюбители Екатеринбурга встали в очереди из-за снега и собственной недальновидности
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23 октября 2023