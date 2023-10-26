Спустя три года пострадавшему на свердловской станции выплатят компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Между человеком, получившем серьёзные травмы при «встрече» с локомотивов, и ОАО «РЖД» достигнуто мировое соглашение о выплате моральной компенсации. На этой неделе суд утвердил его.Инцидент на железной дороге произошёл три года назад, в июне 2020 года. Тогда на станции Устье-Аха Свердловской железной дороги в Кондинском районе ХМАО-Югры под локомотив угодил местный житель. Пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью.По инициативе прокурора Свердловской транспортной прокуратуры было подано исковое заявление с требованием взыскать с ОАО «Российские железные дороги» компенсацию морального вреда пострадавшему. Компания в итоге пошла на мировое соглашение. Сумма, которую выплатят пострадавшему, не оглашается, но суд проследит, чтобы она была получена адресатом.