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День переводчика жестового языка в Ельцин центре отметят беседами
Фото: Вечерние Ведомости
В последний день октября в России отмечается профессиональный праздник переводчиков жестового языка. Праздник во всех смыслах тихий, но в Ельцин центре посчитали важным устроить по этому поводу особое мероприятие. В первую очередь потому, что здесь стараются как можно больше событий проводить с привлечением таких переводчиков — чтобы и людям с проблемами слуха всё было понятно.
Во вторник, на который в этом году выпало 31 октября, в Ельцин центре пройдёт дискуссия, посвящённая тонкостям переводческой работы на язык жестов. Разумеется, главными участниками дискуссии будут представители этой профессии — Ольга Серебренникова, Елизавета Вайс и Анастасия Берендеева. Именно они и занимаются переводом мероприятий Ельцин центра для глухих слабослышащих посетителей. Каждая из них, в том числе, расскажет о том, по каким причинам начала изучать жестовой язык и о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться в рамках этой деятельности.
Начало дискуссии в 19:00, продлится она около 2 часов. Вход на мероприятие свободный.
Во вторник, на который в этом году выпало 31 октября, в Ельцин центре пройдёт дискуссия, посвящённая тонкостям переводческой работы на язык жестов. Разумеется, главными участниками дискуссии будут представители этой профессии — Ольга Серебренникова, Елизавета Вайс и Анастасия Берендеева. Именно они и занимаются переводом мероприятий Ельцин центра для глухих слабослышащих посетителей. Каждая из них, в том числе, расскажет о том, по каким причинам начала изучать жестовой язык и о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться в рамках этой деятельности.
Начало дискуссии в 19:00, продлится она около 2 часов. Вход на мероприятие свободный.
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