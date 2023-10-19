Екатеринбург превратился в опасный ледяной каток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не только автолюбителей и дорожные службы Свердловской области застала врасплох октябрьская погода с «неожиданным» похолоданием и снегопадами. И как из разных населённых пунктов ежедневно на этой неделе приходят новости о многочисленных автоавариях из-за гололёда, так из разных районов Екатеринбурга идут жалобы от пешеходов на ту же самую беду — скользкие дороги.На гололёд жалуются жители Пионерского жилого района Екатеринбурга. В первую очередь они называют улицы Советскую и Пионеров в качестве примера вопиющего бездействия дворников. Жители Орджоникидзевского района приводят список побольше, перечисляя «ледяные» улицы: тут и улица Восстания, и Коммунистическая, и Ломоносова, и многие другие.Но одним из самых опасных участков Екатеринбурга, пожалуй, надо признать территорию Ленинского районного суда, расположенного на улице Щорса. Люди здесь падают ежедневно десятками и не всегда в состоянии подняться. На днях серьёзную травму получила женщина. Поскользнувшись, она не только упала, но и ударилась об угол здания. Результат — разбитая голова, перелом руки и госпитализация.Прибывший осмотреть место происшествия сын пострадавшей стал свидетелем, как на той же самой ледяной ловушке поскальзываются и падают ещё несколько человек. Да, и сам он, даже зная об опасном участке, еле устоял на ногах.Меж тем, убрать гололёд с улиц пообещал в радиоэфире популярной станции заместитель главы городской администрации Алексей Бубнов. Правда, на это потребуется несколько дней, по его собственному признанию. Сколько за это время горожан обратится в без того «зашивающиеся» травмпункты Екатеринбурга, остаётся только догадываться.