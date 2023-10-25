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Синоптики предупреждают о гололедице и метели в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о гололедице и метели в грядущие выходные. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В субботу, 28 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером на юго-западе местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью -13…-8°C, днем -4…+1°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек., днем отдельные порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью -11…-9°C, днем -3…-1°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.
В воскресенье, 29 октября, в регионе облачно с прояснениями, снег, на юге местами сильный, метель. Ночью -8…-3°C, на крайнем севере до -11°C. Днем -5…0°C. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/сек., порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, снег. Ночью -6…-4°C, днем -3…-1°C. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 28 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером на юго-западе местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью -13…-8°C, днем -4…+1°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек., днем отдельные порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью -11…-9°C, днем -3…-1°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.
В воскресенье, 29 октября, в регионе облачно с прояснениями, снег, на юге местами сильный, метель. Ночью -8…-3°C, на крайнем севере до -11°C. Днем -5…0°C. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/сек., порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, снег. Ночью -6…-4°C, днем -3…-1°C. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Синоптики прогнозируют похолодание в Свердловской области
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20 октября 2023