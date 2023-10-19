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В Екатеринбурге на три года закроют движение по Энгельса ради сноса недостроя
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на три года закроют движение на участке улицы Энгельса ради сноса недостроенного бизнес-центра «Карнеол» на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, ограничения будет действовать лишь в районе самого здания. Дорогу возле недостроя должны будут закрыть уже на следующей неделе 1 ноября. Завершить работы по демонтажу обещают к 1 октября 2026 года.
Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Гоголя – Малышева – Розы Люксембург, и в обратном направлении по улицам Розы Люксембург – Куйбышева – Гоголя.
Напомним, что в мае текущего года строительная компания «Брусника» выкупила у банка «Открытие» 18-этажное здание на улице Энгельса, 8, чтобы снести его и на его месте построить жилой дом.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, ограничения будет действовать лишь в районе самого здания. Дорогу возле недостроя должны будут закрыть уже на следующей неделе 1 ноября. Завершить работы по демонтажу обещают к 1 октября 2026 года.
Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Гоголя – Малышева – Розы Люксембург, и в обратном направлении по улицам Розы Люксембург – Куйбышева – Гоголя.
Напомним, что в мае текущего года строительная компания «Брусника» выкупила у банка «Открытие» 18-этажное здание на улице Энгельса, 8, чтобы снести его и на его месте построить жилой дом.
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