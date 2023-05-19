В столице Урала выкупили недостроенный бизнес-центр «Карнеол», чтобы снести





– объяснила исполнительный директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова. «Это здание не соответствует современным представлениям об архитектуре и функциях городского центра. Достраивать его бессмысленно – и с эстетический, и с экономической точки зрения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала строительная компания «Брусника» выкупила у банка «Открытие» 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол» на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса, чтобы потом его снести. Достраивать объект в компании посчитали бессмысленной затеей.Сумма сделки составила 978 миллионов рублей, сообщил «Уральский рабочий», сославшись на пресс-службу девелопера.Компания намерена аккуратно разобрать здание и возвести на его месте жилой дом. Облик нового здания архитекторы «Брусники» определят вместе с городской администрацией и профильным сообществом.Начать работы по демонтажу объекта планируют летом.Строить бизнес-центр начали в 2009 году. Завершить объект хотели за два года, но компания, строившая объект, обанкротилась. В 2016 году «Карнеол» перешел собственность банка «Открытие», который выступал одним из кредиторов организации.