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Пропавшую полгода назад екатеринбурженку нашли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбурженку, которая пропала около шести месяцев назад, а потом прислала своему супругу пугающее сообщение с просьбой о помощи, нашлась.
Как сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, 38-летняя Анастасия Веревкина все это время находилась в Екатеринбурге, но не желала общаться с родственниками. По данным портала «Е1», после того как ее вновь стали искать, она сама пришла в полицию и написала объяснительную. Утверждается, что все это время дама жила с другим мужчиной.
Напомним, что 13 октября супруг Анастасии получил от своей жены сообщение, в которой она писала, что находится в аду, и просила о помощи. Почему именно такое сообщение она решила отправить история умалчивает.
Как сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, 38-летняя Анастасия Веревкина все это время находилась в Екатеринбурге, но не желала общаться с родственниками. По данным портала «Е1», после того как ее вновь стали искать, она сама пришла в полицию и написала объяснительную. Утверждается, что все это время дама жила с другим мужчиной.
Напомним, что 13 октября супруг Анастасии получил от своей жены сообщение, в которой она писала, что находится в аду, и просила о помощи. Почему именно такое сообщение она решила отправить история умалчивает.
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