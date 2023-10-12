Екатеринбуржцу пропавшая полгода назад супруга прислала пугающее сообщение

В ответ он получил пугающее сообщение: «Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости