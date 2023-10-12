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Екатеринбуржцу пропавшая полгода назад супруга прислала пугающее сообщение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржец, у которого полгода назад пропала жена, получил от своей супруги пугающее сообщение, в котором женщина написала, что она «в аду», и попросила о помощи. Сейчас ее ищет полиция.
Пропавшая 38-летняя Анастасия Веревкина перестала выходить на связь еще 5 мая, дома у нее осталась десятилетняя дочь. Однако искать женщину стали лишь в конце июля. Ориентировка на нее появилась в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Свердловской области 27 числа.
Как рассказала «КП-Екатеринбург» мать пропавшей, в последний раз ее дочь писала ей 20 апреля. После этого она не отвечала ни на СМС, ни на звонки. А в июле родительнице позвонил супруг женщины, который хотел помириться. Он был уверен, что после ссоры Анастасия могла уехать к своей маме в Омск.
После этого было принято решение обратиться в полицию. Тогда в первые дни поисков правоохранители сообщили матери Анастасии, что ее дочь попала на камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге 26 июля. После этого ее не видели.
Сообщается, что все это время родные пытались найти Анастасию, но никакого успеха добиться не могли. Однако на прошлой неделе, 13 октября, женщина неожиданно написала. Это случилось после того, как муж пропавшей написал ей: «Милая, не молчи, пожалуйста».
После этого она больше не отвечала.
В полиции Омска, где живет мама пропавшей, информацию об обращении с просьбой найти 38-летнюю Анастасию Веревкину подтвердили, добавив, что на территории Омской области ее найти не смогли, поэтому материалы проверки направили в Екатеринбург.
Пропавшая 38-летняя Анастасия Веревкина перестала выходить на связь еще 5 мая, дома у нее осталась десятилетняя дочь. Однако искать женщину стали лишь в конце июля. Ориентировка на нее появилась в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Свердловской области 27 числа.
Как рассказала «КП-Екатеринбург» мать пропавшей, в последний раз ее дочь писала ей 20 апреля. После этого она не отвечала ни на СМС, ни на звонки. А в июле родительнице позвонил супруг женщины, который хотел помириться. Он был уверен, что после ссоры Анастасия могла уехать к своей маме в Омск.
После этого было принято решение обратиться в полицию. Тогда в первые дни поисков правоохранители сообщили матери Анастасии, что ее дочь попала на камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге 26 июля. После этого ее не видели.
Сообщается, что все это время родные пытались найти Анастасию, но никакого успеха добиться не могли. Однако на прошлой неделе, 13 октября, женщина неожиданно написала. Это случилось после того, как муж пропавшей написал ей: «Милая, не молчи, пожалуйста».
В ответ он получил пугающее сообщение: «Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?».
После этого она больше не отвечала.
В полиции Омска, где живет мама пропавшей, информацию об обращении с просьбой найти 38-летнюю Анастасию Веревкину подтвердили, добавив, что на территории Омской области ее найти не смогли, поэтому материалы проверки направили в Екатеринбург.
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