На следующей неделе в Екатеринбурге установится минусовая температура

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Осень в этом году выдаётся в Екатеринбурге удивительно щедрая на тепло. Но зима не за горами, и холода постепенно приходят в уральскую столицу. Это можно почувствовать уже сейчас, особенно если выйти на улицу под порывы ветра.Но минусовая температура приходит в город пока только по ночам. Это изменится уже в середине следующей недели. В понедельник и во вторник днём шкала градусника вряд ли покажет ниже «нуля», то в среду, 25 октября, синоптики обещают «-1», и в последующие дни она будет опускаться по одному градусу в день. Но относительное тепло ещё должно заглянуть «на прощание» к екатеринбуржцам — ещё через неделю вернутся «плюсовые» показатели, но выше 4 градусов воздух не прогреется даже в середине дня.Что касается осадков, то в ближайшие пару дней в Екатеринбурге ожидается примерно такой же робкий снежок, какой был заметен сегодня. А в первый день ноября обещают даже дождь.