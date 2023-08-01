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Колесо обозрения возвращается в уралмашевский парк
Фото: официальный сайт администрации Орджоникидзевского района
Долгожданные изменения начались в летнем парке «Уралмаш» Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. И одним из новшеств станет появление там колеса обозрения.
Впрочем, в данном случае говорить о «новшестве» не совсем корректно. Колесо обозрения (или как раньше было привычнее называть, «Чёртово колесо») стояло в парке и раньше. Оно было чуть пониже главного екатеринбургского колеса в Екатеринбурге — того, что в ЦПКиО, — но тоже немало развлекало детей и взрослых, любящих, полюбоваться на город с высоты. Со временем все аттракционы уралмашевского парка начали ржаветь и приходить негодность. Колесо демонтировали вместе с качелями, каруселями и прочими развлечениями. И вот, как это было обещано ещё в начале года директором парка имени Маяковского, аттракцион возвращается на Уралмаш.
Устанавливать новое колесо обозрения начнут уже в этом месяце: все необходимые изыскания и подготовительные работы пройдены. Рассчитан аттракцион будет на 72 человека, которые подниматься на высоту в 25 метров будут в 18 закрытых кабинках. Закрытый тип кабинок и оснащение их системами обогрева позволит не отключать колесо обозрения на зимний период (как это было со старым). Вся поездка на верхнюю точку аттракциона и обратно займёт около пяти минут.
Как особо отмечают на сайте администрации Орджоникидзевского района, ни установка колеса, ни благоустройство площадки вокруг него не потребует вырубки деревьев в парке.
Впрочем, в данном случае говорить о «новшестве» не совсем корректно. Колесо обозрения (или как раньше было привычнее называть, «Чёртово колесо») стояло в парке и раньше. Оно было чуть пониже главного екатеринбургского колеса в Екатеринбурге — того, что в ЦПКиО, — но тоже немало развлекало детей и взрослых, любящих, полюбоваться на город с высоты. Со временем все аттракционы уралмашевского парка начали ржаветь и приходить негодность. Колесо демонтировали вместе с качелями, каруселями и прочими развлечениями. И вот, как это было обещано ещё в начале года директором парка имени Маяковского, аттракцион возвращается на Уралмаш.
Устанавливать новое колесо обозрения начнут уже в этом месяце: все необходимые изыскания и подготовительные работы пройдены. Рассчитан аттракцион будет на 72 человека, которые подниматься на высоту в 25 метров будут в 18 закрытых кабинках. Закрытый тип кабинок и оснащение их системами обогрева позволит не отключать колесо обозрения на зимний период (как это было со старым). Вся поездка на верхнюю точку аттракциона и обратно займёт около пяти минут.
Как особо отмечают на сайте администрации Орджоникидзевского района, ни установка колеса, ни благоустройство площадки вокруг него не потребует вырубки деревьев в парке.
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