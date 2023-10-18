В Берёзовском двумя автобусными маршрутами стало меньше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Берёзовского больше не смогут ездить на автобусах маршрута №1 и №9. Администрация города расторгла контракт с компанией, занимавшейся перевозками людей этими рейсами.Причина расторжения контракта с перевозчиком — неисполнение условий договора. В интервью местному изданию «Новости золотого города» заместитель главы города по ЖКХ, транспорту и связи Антон Еловиков признал, что не исполнялись по объективным причинам коммерческого характера, но вместе с тем пояснил, что у администрации нет бюджетных средств доплачивать перевозчикам. Пришлось разрывать контракт в одностороннем порядке.Чтобы березовчане как можно меньше почувствовали исчезновение двух маршрутов с транспортной схемы города, ищутся способы «компенсации». В частности, нехватку первого маршрута сгладят за счёт автобусов рейса №2 — им добавят некоторые остановки, по которым ездила «копейка» (как в городе называют 1 маршрут). Но это лишь временное решение. В ближайшем будущем администрация планирует глобально поменять транспортную схему. Изменения, скорее всего, коснуться не только городских маршрутов, но и межмуниципальных.