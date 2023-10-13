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Синоптики прогнозируют похолодание в Свердловской области
Фото: Ольга Кольтенберг
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о похолодании в Свердловской области. По их прогнозам, уже в грядущие выходные температура воздуха опустится ниже нуля.
В субботу, 21 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -3…+2°C, на севере до -5°C. Днем +1…+6°C, на севере до -1°C. Ветер ночью юго-западный, западный 1-6 м/сек., днем северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый дождь с мокрым снегом. Ночью 0…+2°C, днем +4…+6°C. Ветер ночью юго-западный, западный 1-6 м/сек., днем северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В воскресенье, 22 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -1…-6°C, днем -2…+3°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -1…-3°C, днем +1…+3°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 21 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -3…+2°C, на севере до -5°C. Днем +1…+6°C, на севере до -1°C. Ветер ночью юго-западный, западный 1-6 м/сек., днем северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый дождь с мокрым снегом. Ночью 0…+2°C, днем +4…+6°C. Ветер ночью юго-западный, западный 1-6 м/сек., днем северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В воскресенье, 22 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -1…-6°C, днем -2…+3°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -1…-3°C, днем +1…+3°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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