Возрастное ограничение 18+
Свердловские зоозащитники заявили об опасности Хэллоуина для питомцев черного окраса
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские зоозащитники встревожены ростом спроса на домашних животных черного окраса. По их мнению, из-за Хэллоуина питомцев якобы могут использовать для жертвоприношений.
О своих подозрениях активисты рассказали «КП-Екатеринбург». По словам одной из девушек, поделившихся своими опасениями, к волонтерам обращался молодой человек, который спрашивал про котов и кошек черного окраса.
Как пишет издание, другая женщина, волонтер фонда «Подари свою доброту», тоже заявила о звонках с просьбами отдать черных кошек.
Она также выразила уверенность в том, что живодеры могут забирать питомцев с темным окрасом не только перед Хэллоуином, но и в другие дни. По этой причине женщина предлагает отдавать животных только при заключении договора, в который будут внесены личные данные нового владельца. Кроме этого, она считает, что новый хозяин обязан сфотографироваться с питомцем и потом предоставлять фотоотчет из дома.
О своих подозрениях активисты рассказали «КП-Екатеринбург». По словам одной из девушек, поделившихся своими опасениями, к волонтерам обращался молодой человек, который спрашивал про котов и кошек черного окраса.
«Потом невзначай интересовался и животными другого окраса. Узнал, что животные находятся в Рефтинском. Затем объяснил, что ему не подходит этот вариант, так как ехать далеко. Позже в его профиле мы нашли снимки с тыквой на голове, в черном плаще»,
– рассказала женщина.
Как пишет издание, другая женщина, волонтер фонда «Подари свою доброту», тоже заявила о звонках с просьбами отдать черных кошек.
Она также выразила уверенность в том, что живодеры могут забирать питомцев с темным окрасом не только перед Хэллоуином, но и в другие дни. По этой причине женщина предлагает отдавать животных только при заключении договора, в который будут внесены личные данные нового владельца. Кроме этого, она считает, что новый хозяин обязан сфотографироваться с питомцем и потом предоставлять фотоотчет из дома.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Новый дом для 29 кошек срочно ищут в Ревде
16 октября 2023
16 октября 2023
Совы начали наведываться в дома уральцев
13 октября 2023
13 октября 2023