Свердловские зоозащитники заявили об опасности Хэллоуина для питомцев черного окраса

– рассказала женщина.

«Потом невзначай интересовался и животными другого окраса. Узнал, что животные находятся в Рефтинском. Затем объяснил, что ему не подходит этот вариант, так как ехать далеко. Позже в его профиле мы нашли снимки с тыквой на голове, в черном плаще»,