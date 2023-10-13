В трех районах Екатеринбурга высади 68 деревьев





– заявили в мэрии. «Всего за сезон в городе появилось 195 деревьев, 1,5 тысячи кустарников и 25,6 тысячи квадратных метров цветников»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В трех районах Екатеринбурга точечно высадили 68 деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации.В Орджоникидзевском районе вдоль трамвайных путей по улице Машиностроителей на месте, где раньше стояли «аварийные» тополя, посадили 28 берез. В парке «Южный» Чкаловского высадили еще по 10 берез и рябин. Остальные деревья появились на улице Бардина Ленинского района – там екатеринбуржцев будут радовать 20 яблонь.