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В трех районах Екатеринбурга высади 68 деревьев
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В трех районах Екатеринбурга точечно высадили 68 деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации.
В Орджоникидзевском районе вдоль трамвайных путей по улице Машиностроителей на месте, где раньше стояли «аварийные» тополя, посадили 28 берез. В парке «Южный» Чкаловского высадили еще по 10 берез и рябин. Остальные деревья появились на улице Бардина Ленинского района – там екатеринбуржцев будут радовать 20 яблонь.
В Орджоникидзевском районе вдоль трамвайных путей по улице Машиностроителей на месте, где раньше стояли «аварийные» тополя, посадили 28 берез. В парке «Южный» Чкаловского высадили еще по 10 берез и рябин. Остальные деревья появились на улице Бардина Ленинского района – там екатеринбуржцев будут радовать 20 яблонь.
«Всего за сезон в городе появилось 195 деревьев, 1,5 тысячи кустарников и 25,6 тысячи квадратных метров цветников»,
– заявили в мэрии.
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