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Жителей Свердловской области призвали ставить прививки от гриппа
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарегистрировали три случая гриппа. В связи с этим главный внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов призвал уральцев ставить прививки.
Ставить прививки предлагают в мобильных пунктах вакцинации. На данный момент график работы выездных пунктов сформирован в четырех городах региона.
В Екатеринбурге:
– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, возле МФЦ) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 15.00;
– ТРЦ «Веер Молл» (просп. Космонавтов, 108-Д) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 16.00;
– ТЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 15.00;
– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 21 октября и каждую субботу с 10:00 до 15:00, а также каждую среду с 14.00 до 19.00;
– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 14.00.
В Каменске-Уральском:
– Театр «Драма №3» (ул. Алюминиевая, 47) – 21 октября с 11.00 до 15.00;
– ЦГДБ №9 (ул. Олега Кошевого, 2) – 21 октября с 11.00 до 15.00.
В Сысерти:
– ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37, мобильный ФАП) – все будние дни, кроме среды, с 10.00 до 14.00.
В Ирбите:
– ЦДТ «Кристалл» (ул. Пролетарская, 61) – по вторникам и четвергам с 12.00 до 15.00.
Получить прививку можно бесплатно любому жителю Свердловской области. Для этого необходимо взять с собой медицинский полис.
«На территории региона наметилась тенденция к росту заболеваемости ОРВИ, при этом зарегистрировано уже три лабораторно подтверждённых случая гриппа. Я призываю уральцев не тянуть с вакцинацией, чтобы успеть защитить себя и своих близких от тяжёлых последствий этого заболевания до наступления эпидемического сезона и успеть подготовить свой организм к грядущим атакам вирусов»,
– сказал Александр Харитонов.
Ставить прививки предлагают в мобильных пунктах вакцинации. На данный момент график работы выездных пунктов сформирован в четырех городах региона.
В Екатеринбурге:
– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, возле МФЦ) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 15.00;
– ТРЦ «Веер Молл» (просп. Космонавтов, 108-Д) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 16.00;
– ТЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 15.00;
– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 21 октября и каждую субботу с 10:00 до 15:00, а также каждую среду с 14.00 до 19.00;
– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 14.00.
В Каменске-Уральском:
– Театр «Драма №3» (ул. Алюминиевая, 47) – 21 октября с 11.00 до 15.00;
– ЦГДБ №9 (ул. Олега Кошевого, 2) – 21 октября с 11.00 до 15.00.
В Сысерти:
– ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37, мобильный ФАП) – все будние дни, кроме среды, с 10.00 до 14.00.
В Ирбите:
– ЦДТ «Кристалл» (ул. Пролетарская, 61) – по вторникам и четвергам с 12.00 до 15.00.
Получить прививку можно бесплатно любому жителю Свердловской области. Для этого необходимо взять с собой медицинский полис.
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