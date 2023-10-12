Жителей Свердловской области призвали ставить прививки от гриппа





– сказал Александр Харитонов. «На территории региона наметилась тенденция к росту заболеваемости ОРВИ, при этом зарегистрировано уже три лабораторно подтверждённых случая гриппа. Я призываю уральцев не тянуть с вакцинацией, чтобы успеть защитить себя и своих близких от тяжёлых последствий этого заболевания до наступления эпидемического сезона и успеть подготовить свой организм к грядущим атакам вирусов»,

В Екатеринбурге:

В Каменске-Уральском:

В Сысерти:

В Ирбите:

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области зарегистрировали три случая гриппа. В связи с этим главный внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов призвал уральцев ставить прививки.Ставить прививки предлагают в мобильных пунктах вакцинации. На данный момент график работы выездных пунктов сформирован в четырех городах региона.– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, возле МФЦ) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 15.00;– ТРЦ «Веер Молл» (просп. Космонавтов, 108-Д) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 16.00;– ТЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 15.00;– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 21 октября и каждую субботу с 10:00 до 15:00, а также каждую среду с 14.00 до 19.00;– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 21 октября и каждую субботу с 10.00 до 14.00.– Театр «Драма №3» (ул. Алюминиевая, 47) – 21 октября с 11.00 до 15.00;– ЦГДБ №9 (ул. Олега Кошевого, 2) – 21 октября с 11.00 до 15.00.– ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37, мобильный ФАП) – все будние дни, кроме среды, с 10.00 до 14.00.– ЦДТ «Кристалл» (ул. Пролетарская, 61) – по вторникам и четвергам с 12.00 до 15.00.Получить прививку можно бесплатно любому жителю Свердловской области. Для этого необходимо взять с собой медицинский полис.