День ленивца отметят в Екатеринбургском зоопарке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Конец рабочей недели символично совпал в этом году с празднованием Международного дня ленивца в Екатеринбургском зоопарке. Его отметят в пятницу, 20 октября, подношениями симпатичному зверю.Впервые Международный день ленивца отметили в 2010 году. Инициаторы хотели таким образом привлечь общественное внимание к животному, обитающему в постоянно сокращающихся лесах Центральной и Южной Америки. Необычный образ жизни, предельно спокойный нрав и миловидная внешность делают ленивца (который является млекопитающим из отряда неполнозубых) уникальным животным. А прихотливость в еде превратила ленивца в существо, крайне редко встречающееся в неволе. Немногие зоопарки могут похвастать таким питомцем. Но в Екатеринбургском зоопарке ленивец есть.Публичным кормлением екатеринбургского ленивца и отметят завтрашний праздник. Торжественный обед назначен на 14:00. Пройдёт он на первом этаже павильона «Западного», где расположен вольер виновника торжества.