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В Екатеринбурге обновили 22 автобусных остановки
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге с тех пор, как власти города пообещали обновить автобусные остановки, на улицах уральской столицы появились 22 новых остановочных комплекса.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, новые навесы смонтировали на остановках «Крауля», «Площадь Труда», «Поселок Мичуринский», «Ольховская» и других. Всего планируется обновить 62 остановки.
Напомним, что ранее власти обещали установить более 40 новых остановочных комплекса до середины октября.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, новые навесы смонтировали на остановках «Крауля», «Площадь Труда», «Поселок Мичуринский», «Ольховская» и других. Всего планируется обновить 62 остановки.
Напомним, что ранее власти обещали установить более 40 новых остановочных комплекса до середины октября.
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