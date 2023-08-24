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Екатеринбургские власти обещают заменить 62 остановочных комплекса

13.03 Пятница, 1 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти пообещали заменить 62 остановочных комплекса, более 40 из которых хотят обновить до середины октября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Новые остановочные комплексы обещают установить во всех районах уральской столицы. Отмечается, что часть из них уже появились на остановках «Центральная гостиница» по улице Розы Люксембург, «Ольховская» вблизи улицы Ольховская, 25 и около улицы Софьи Перовской, 83, а также на остановке «Площадь Труда» по проспекту Ленина.

«Длина новых навесов составит от 3,2 метра для широких тротуаров и 1,6 метра для узких платформ, высота – 2,2 метра. Стекла навесов украсят официальный графический паттерн и логотип города, а на перекладинах будут обозначены виды транспорта, забирающие пассажиров с остановки»,

– сообщили в городской администрации.


Известно, что некоторые остановочные комплексы получат новый дизайн. Их также оснастят табло, на котором будут отражать информацию о движении транспорта, и видеокамерами.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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