В столице Урала на выходные закроют движение по улице Чемпионов





– пояснили в мэрии. «Временно будут введены остановки "Солнечный микрорайон" на улице Лучистой, "Счастливая" на Золотистом бульваре к улице Чемпионов, "Чемпионов" на Золотистом бульваре»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В грядущие выходные, 21 и 22 октября, в столице Урала будет закрыто движение по улице Чемпионов. Там будут проводить работы по строительству трамвайной линии до микрорайона Солнечный.Ограничение будет действовать от улицы Лучистой до дома № 1 по улице Чемпионов. Объезжать перекрытый участок предлагают по улице Счастливой.Кроме этого, из-за перекрытия изменится схема некоторых автобусных маршрутов, в числе которых № 077 («Высоцкого – Ритейл-парк Солнечный»), № 57А («Школа Созвездие – ДМБ №9»), № 53 («Ритейл-парк Солнечный – Автовокзал») и № 63 («ТСЦ МЕГА – Лесное»). Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на период строительных работ перестанут действовать остановки «Счастливая» и «Чемпионов».