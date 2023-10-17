Свердловские спасатели продлили предупреждение о сильном ветре





– говорится в сообщении пресс-службы МЧС. «Вследствие порывов ветра до 17 метров в секунду возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, повреждение остекления зданий и строений, также существует угроза населению и имуществу граждан вследствие падения незакрепленных или слабоукрепленных конструкций и деревьев»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС России по Свердловской области продлили предупреждение о непогоде. Завтра, 19 октября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.Спасатели призывают граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.