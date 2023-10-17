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Свердловские спасатели продлили предупреждение о сильном ветре
Фото: Вечерние ведомости
В ГУ МЧС России по Свердловской области продлили предупреждение о непогоде. Завтра, 19 октября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Спасатели призывают граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
Спасатели призывают граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
«Вследствие порывов ветра до 17 метров в секунду возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, повреждение остекления зданий и строений, также существует угроза населению и имуществу граждан вследствие падения незакрепленных или слабоукрепленных конструкций и деревьев»,
– говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
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