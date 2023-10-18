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Уральцы смогут бесплатно обучиться профессии аналитика данных

14.55 Среда, 18 октября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили о наборе студентов в недавно открывшуюся «Школу аналитики данных» от специалистов центра Big Data, где можно бесплатно пройти обучение.

Набор проходит до 24 октября на конкурсной основе. Все участники, успешно выполнившие тестовое задание, смогут пройти десятимесячное обучение. Лучшим студентам обещают трудоустройство в МТС.

Отмечается, что попасть на обучение могут все желающие, в том числе школьники, студенты и действующие IT-специалисты. Ранее «Школа аналитики данных» уже предоставляла такую возможность. Однако тогда приступить к обучению могли лишь студенты некоторых екатеринбургских университетов, в числе которых были УрФУ и УрГЭУ. Теперь такого ограничения нет.

В рамках программы учащихся обещают научить продвинутому программированию на Python, основам классического машинного обучения и инструментам работы с Big Data, а также познакомить с принципами построения ML-моделей в таких сферах как: геоаналитика, рекомендательные системы, финтех и реклама.

«Чтобы стать специалистом Big Data надо знать базовую математическую статистику и школьную математику, хотя бы один язык программирования, иметь компьютер или ноутбук, подключенный к интернету, возможность, а главное желание в течение 10 месяцев отдавать по 10 часов в неделю обучению новой перспективной профессии»,

– отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Для подготовки к тестированию желающим советуют повторить основы статистики и теории вероятностей, линейной алгебры, операций с векторами, основы метрики качества моделей в ML, функций распределения, а также Python.

Обучение стартует с 7 ноября 2023 года. Оно будет проходить в онлайн-формате: два занятия в неделю с решением практических кейсов и ревью от преподавателей. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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