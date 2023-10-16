Екатеринбуржца наказали исправительными работами за неуплату алиментов





– говорится в сообщении прокуратуры. «Кировский районный за совершение инкриминируемого преступления назначил виновному наказание в виде семи месяцев исправительных работ, с удержанием пяти процентов заработка в доход государства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил 32-летнему местному жителю в наказание за неуплату алиментов исправительные работы сроком на семь месяцев.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина без уважительных причин более полугода не платил алименты. В результате сумма задолженности за содержание ребенка составила более 400 тысяч рублей.Отмечается, что в суде мужчина вину в содеянном признал и раскаялся.Приговор в законную силу еще не вступил.