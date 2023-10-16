Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржца наказали исправительными работами за неуплату алиментов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга назначил 32-летнему местному жителю в наказание за неуплату алиментов исправительные работы сроком на семь месяцев.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина без уважительных причин более полугода не платил алименты. В результате сумма задолженности за содержание ребенка составила более 400 тысяч рублей.
Отмечается, что в суде мужчина вину в содеянном признал и раскаялся.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина без уважительных причин более полугода не платил алименты. В результате сумма задолженности за содержание ребенка составила более 400 тысяч рублей.
Отмечается, что в суде мужчина вину в содеянном признал и раскаялся.
«Кировский районный за совершение инкриминируемого преступления назначил виновному наказание в виде семи месяцев исправительных работ, с удержанием пяти процентов заработка в доход государства»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Трое свердловчан избили инвалида ради денег на выпивку
16 октября 2023
16 октября 2023
Екатеринбуржца арестовали на пять суток за отказ снять тонировку со стекол автомобиля
11 октября 2023
11 октября 2023