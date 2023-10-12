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В Свердловской области могут произойти перебои с телевидением
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На всей территории Свердловской области в пятницу, 20 октября, могут произойти кратковременные отключения телерадиосигнала.
Как сообщается на сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети», сбой возможен в период с 08.18 до 09.16.
Перебои затронут эфиры каналов РТРС-1 (в компанию входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр») и РТРС-2 (СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», МУЗ-ТВ).
Полный список отключений во всех городах Свердловской области можно посмотреть на сайте.
Как сообщается на сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети», сбой возможен в период с 08.18 до 09.16.
«Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи. В связи с этим возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 17 минут»,
– говорится на сайте РТРС.
Перебои затронут эфиры каналов РТРС-1 (в компанию входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр») и РТРС-2 (СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», МУЗ-ТВ).
Полный список отключений во всех городах Свердловской области можно посмотреть на сайте.
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