Возрастное ограничение 18+

Мэрия Екатеринбурга хочет построить две станции метро и автовокзал до 2030 года

15.53 Вторник, 17 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга рассчитывает, что на Уралмаше до 2030 года построят две новые станции метро и автовокзал. Такая информация содержится в стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, одну станцию метро планируют построить на пересечении проспекта Космонавтов – улицы Шефской, а вторую – на пересечении проспекта Космонавтов – улицы Березовой.

Также запланировано строительство автовокзала в районе проспекта Космонавтов – улицы Березовой.

Ранее о желании построить две новые станции метро и автовокзал говорил глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В центре Екатеринбурга установят 200 новых скамеек
09 октября 2023
Здание суда в Академическом районе Екатеринбурга планируют построить за миллиард рублей
11 октября 2023
В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
15 октября 2023
Схемы движения четырех трамваев изменятся в Екатеринбурге
13 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:33 Два пешехода погибли в Екатеринбурге под колёсами «взбесившейся» иномарки
20:10 Отцеубийцу из сысерсткого посёлка взяли под стражу
19:48 Об украшении свердловского метрополитена расскажут в библиотеке
18:59 Свердловские автоинспекторы переоделись в зимнее
18:40 На одного из попавших в смертельное ДТП нижнетагильских футболистов завели дело
17:51 В Екатеринбурге хотят ввести ограничения для самокатчиков
17:26 Жителя Качканара будут судить за покушение на убийство сожительницы
16:52 В Свердловской области могут произойти перебои с телевидением
16:25 Девочка, которую сбил в Екатеринбурге автобус, получила травму головы
15:53 Мэрия Екатеринбурга хочет построить две станции метро и автовокзал до 2030 года
15:21 Предупреждение о сильном ветре объявлено в Свердловской области
14:58 Двое осужденных сбежали из екатеринбургской колонии-поселения
14:20 Парфюмерный онлайн-магазин опровергает информацию об обманутых свердловчанах
13:52 В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил ребенка
13:26 «Призрак» из Екатеринбурга оказался одним из самых известных в России
12:55 «Лента» купила уральскую сеть магазинов «Монетка»
12:29 Спрос на персонал в моногородах Свердловской области вырос на 60%
11:21 Экс-начальника полиции аэропорта Кольцово осудили за разглашение гостайны
10:52 Всероссийский молодежный хореографический фестиваль-конкурс пройдет в Екатеринбурге
10:24 Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области до -2°С
09:50 Крупный пожар произошел в многоэтажке в Екатеринбурге, погиб человек
09:21 Главврач скорой помощи Екатеринбурга заявил об острой нехватке медиков
20:58 На автотрассах из Екатеринбурга утром гибли люди и животные
20:29 На Единый музейный центр в Нижнем Тагиле выделят 165 миллионов рублей
19:58 «Неосторожному» убийце из Берёзовского вынесли приговор
19:32 Новый дом для 29 кошек срочно ищут в Ревде
Все новости Свердловской области
18:12 Король Иордании заявил, что Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев
17:40 Самарская прокуратура проверяет сообщения о школьниках, упавших в обморок на линейке
17:10 Кыргызстан отменил «visa-run» для иностранных граждан
17:06 Выбор тарифа РКО для бизнеса: что надо знать?
16:29 Минтруд: почти 664 тысячи россиян заняты в теневом секторе экономики
15:52 Посольство: в Израиле погибли 16 россиян, девять пропали без вести
15:28 ВОЗ: в секторе Газа пострадали 11 тысяч человек, половина из них — женщины и дети
14:57 ГД в I чтении приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
14:08 На жительницу Москвы, которая воспитывает 15 детей, завели дело о торговле людьми
12:41 На выборах в Польше три оппозиционные партии получили более 53% голосов
12:04 В США у Белого дома задержали более 30 активистов, выступивших за прекращение огня на Ближнем Востоке
11:48 СМИ: полиция нейтрализовала подозреваемого в стрельбе в Брюсселе
11:06 На Сахалине будут судить бывшего министра здравоохранения
10:30 В Брюсселе в результате стрельбы погибли болельщики шведской футбольной команды
18:04 Композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни
17:35 СМИ: российских адвокатов хотят лишать статуса в случае отъезда за границу
17:09 В краснодарской школе на ученицу обрушилась штукатурка
16:18 КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента Зурабишвили
15:49 Россияне взяли кредиты на рекордные 719 млрд рублей за месяц
15:07 В секторе Газа в результате бомбардировок погибли 11 журналистов, 20 получили ранения
14:25 Банк России выпускает обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
14:11 Россия ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии с 16 октября
13:43 Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу после двух экстренных посадок
12:54 Десятый президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87 году жизни
12:40 В Саратовской области в поле обнаружили обломки БПЛА
12:22 В Эквадоре выбрали самого молодого президента за всю историю страны
Все новости России и мира
20:33 Два пешехода погибли в Екатеринбурге под колёсами «взбесившейся» иномарки
20:10 Отцеубийцу из сысерсткого посёлка взяли под стражу
19:48 Об украшении свердловского метрополитена расскажут в библиотеке
18:59 Свердловские автоинспекторы переоделись в зимнее
18:40 На одного из попавших в смертельное ДТП нижнетагильских футболистов завели дело
17:51 В Екатеринбурге хотят ввести ограничения для самокатчиков
17:26 Жителя Качканара будут судить за покушение на убийство сожительницы
16:52 В Свердловской области могут произойти перебои с телевидением
16:25 Девочка, которую сбил в Екатеринбурге автобус, получила травму головы
15:53 Мэрия Екатеринбурга хочет построить две станции метро и автовокзал до 2030 года
15:21 Предупреждение о сильном ветре объявлено в Свердловской области
14:58 Двое осужденных сбежали из екатеринбургской колонии-поселения
14:27 Ученые Пермского политеха выяснили, как предотвратить поломки стеклопластиковых труб
14:24 КостАрята или КостОрята – знает Росреестр Пермского края
14:20 Парфюмерный онлайн-магазин опровергает информацию об обманутых свердловчанах
13:52 В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил ребенка
13:26 «Призрак» из Екатеринбурга оказался одним из самых известных в России
12:55 «Лента» купила уральскую сеть магазинов «Монетка»
12:29 Спрос на персонал в моногородах Свердловской области вырос на 60%
11:21 Экс-начальника полиции аэропорта Кольцово осудили за разглашение гостайны
10:52 Всероссийский молодежный хореографический фестиваль-конкурс пройдет в Екатеринбурге
10:27 Благодаря мерам принудительного исполнения прикамец вместе с семьей отпраздновал новоселье
10:24 Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области до -2°С
09:50 Крупный пожар произошел в многоэтажке в Екатеринбурге, погиб человек
09:21 Главврач скорой помощи Екатеринбурга заявил об острой нехватке медиков
20:58 На автотрассах из Екатеринбурга утром гибли люди и животные
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK