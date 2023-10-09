Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга хочет построить две станции метро и автовокзал до 2030 года
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга рассчитывает, что на Уралмаше до 2030 года построят две новые станции метро и автовокзал. Такая информация содержится в стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района.
Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, одну станцию метро планируют построить на пересечении проспекта Космонавтов – улицы Шефской, а вторую – на пересечении проспекта Космонавтов – улицы Березовой.
Также запланировано строительство автовокзала в районе проспекта Космонавтов – улицы Березовой.
Ранее о желании построить две новые станции метро и автовокзал говорил глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко.
Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, одну станцию метро планируют построить на пересечении проспекта Космонавтов – улицы Шефской, а вторую – на пересечении проспекта Космонавтов – улицы Березовой.
Также запланировано строительство автовокзала в районе проспекта Космонавтов – улицы Березовой.
Ранее о желании построить две новые станции метро и автовокзал говорил глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В центре Екатеринбурга установят 200 новых скамеек
09 октября 2023
09 октября 2023
Здание суда в Академическом районе Екатеринбурга планируют построить за миллиард рублей
11 октября 2023
11 октября 2023
В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
15 октября 2023
15 октября 2023
Схемы движения четырех трамваев изменятся в Екатеринбурге
13 октября 2023
13 октября 2023