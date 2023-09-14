Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга заявил о желании построить две станции метро





– утверждает Роман Кравченко. «Думаю, это вполне осуществимо. Ближайшая станция – "Проспект Космонавтов" – находится около "Омеги". Оттуда до Veer Mall выходит всего 1,5-2 км. Под местом, где улица Шефская соединяется с проспектом Космонавтов, проходит тоннель метрополитена. Поэтому расстояние, где потребуется выполнить тоннель, не такое большое»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко заявил о желании построить две новые станции метро, а еще автовокзалВ эфире радио «Комсомольская правда» Кравченко сообщил, что первую станцию могут разместить возле ТРЦ Veer Mall. Ее проектированием уже занимается УГМК.Вторую станцию планируют построить на улице Березовой возле пересечения проспекта Космонавтов и ЕКАДа. Там в будущем хотят разместить новые автовокзале вместо Северного автовокзала.Отметим, что разговоры о новых станциях метро (не говоря уже о второй ветке) ведутся на протяжении нескольких лет. Но дальше слов дело не заходит. Насколько выполнимы новые обещания, екатеринбуржцы увидят со временем.