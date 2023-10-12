Предупреждение о сильном ветре объявлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области снова объявили штормовое предупреждение. Уральцев призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра, 18 октября, в регионе ожидаются порывы ветра до 18 м/сек.МЧС рекомендует при сильном ветре держаться на улице подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Также опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Такая угроза возрастает вблизи строящихся и ремонтируемых зданий.При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.