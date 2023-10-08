Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области до -2°С

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в середине этой недели ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до -2°С.Как сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко, 18 октября понижение температуры вызовет атмосферный фронт. Ночью будет 2…7°С, днем 7…12°С. В четверг и пятницу похолодает еще сильнее: ночью -2…+3°С, днем 3…8°С. Возможен небольшой дождь, а местами и мокрый снег.В предстоящие выходные погода продолжит ухудшаться. 21-22 октября через Урал пройдет довольно глубокий циклон с мокрым снегом, дождем и порывистым ветром. Температура воздуха ночью -2…+2°С, днем 0…+5°С. Вероятно образование гололедицы на дорогах.На следующей неделе осадки ослабеют и будут выпадать непродолжительно, но уже в виде снега из-за преобладания отрицательной температуры.