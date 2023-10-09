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Новый дом для 29 кошек срочно ищут в Ревде
Фото: Татьяна Замятина / «Ревда-инфо»
Кошки разного возраста, окраса и пола могут скоро вернуться на улицы Ревды, откуда их подобрала местная учительница. Женщина устроила мини-приют для хвостатых бродяжек в пустовавшей двухкомнатной квартире, но изменившиеся обстоятельства лишают животных крыши над головой.
Зооблаготворительностью школьная учительница Елена Петрова занимается шесть лет. Благо, «двушка», принадлежащая её родственникам, долгое время пустовала и было место, куда принести бродячее животное, обогреть и откормить. В итоге в квартире поселилось 29 самых разных кошек. Среди них — совсем ещё маленькие котята, другие — уже пожилые «главы семейства». Есть и травмированные. Так, одна из «учительских» подопечных пережила страшные часы: её кто-то окатил зимой на улице водой, и кошка буквально вмёрзла в землю. Елена Петрова спасла её от верной гибели, но у бедолаги в память о том чёрном дне осталась хромота и отсутствие хвоста.
К сожалению, маленькому кошачьему раю пришёл конец. Истинные владельцы квартиры вспомнили о своей недвижимости и собираются выселить хвостатых квартиранток. Теперь учительница и неравнодушные ревдинцы срочно подыскивают кошкам новые дома. Как сообщает издание «Ревда-Инфо», до середины ноября квартиру необходимо освободить, иначе кошки снова окажутся на улице. Желающих приютить какую-то из этих красавиц или красавцев просят позвонить по номеру 89028786367.
Зооблаготворительностью школьная учительница Елена Петрова занимается шесть лет. Благо, «двушка», принадлежащая её родственникам, долгое время пустовала и было место, куда принести бродячее животное, обогреть и откормить. В итоге в квартире поселилось 29 самых разных кошек. Среди них — совсем ещё маленькие котята, другие — уже пожилые «главы семейства». Есть и травмированные. Так, одна из «учительских» подопечных пережила страшные часы: её кто-то окатил зимой на улице водой, и кошка буквально вмёрзла в землю. Елена Петрова спасла её от верной гибели, но у бедолаги в память о том чёрном дне осталась хромота и отсутствие хвоста.
К сожалению, маленькому кошачьему раю пришёл конец. Истинные владельцы квартиры вспомнили о своей недвижимости и собираются выселить хвостатых квартиранток. Теперь учительница и неравнодушные ревдинцы срочно подыскивают кошкам новые дома. Как сообщает издание «Ревда-Инфо», до середины ноября квартиру необходимо освободить, иначе кошки снова окажутся на улице. Желающих приютить какую-то из этих красавиц или красавцев просят позвонить по номеру 89028786367.
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