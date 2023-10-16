Шахматистка из Екатеринбурга стала чемпионкой России

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Шахматистка из Екатеринбурга Лея Гарифуллина выиграла чемпионат России по блицу. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского государственного горного университета.В личном первенстве, завершившемся в минувшие выходные в Сочи, участвовали 86 шахматисток. 18-летняя Лея Гарифуллина в 13 турах одержала девять побед и еще три раза сыграла вничью, потерпев только одно поражение в самом первом туре.Юная чемпионка учится в Уральском государственном горном университете на факультете геологии и геофизики.