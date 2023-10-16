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Шахматистка из Екатеринбурга стала чемпионкой России
Фото: пресс-служба УГГУ
Шахматистка из Екатеринбурга Лея Гарифуллина выиграла чемпионат России по блицу. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского государственного горного университета.
В личном первенстве, завершившемся в минувшие выходные в Сочи, участвовали 86 шахматисток. 18-летняя Лея Гарифуллина в 13 турах одержала девять побед и еще три раза сыграла вничью, потерпев только одно поражение в самом первом туре.
Юная чемпионка учится в Уральском государственном горном университете на факультете геологии и геофизики.
В личном первенстве, завершившемся в минувшие выходные в Сочи, участвовали 86 шахматисток. 18-летняя Лея Гарифуллина в 13 турах одержала девять побед и еще три раза сыграла вничью, потерпев только одно поражение в самом первом туре.
Юная чемпионка учится в Уральском государственном горном университете на факультете геологии и геофизики.
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