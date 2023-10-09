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Посреди дня в центре Екатеринбурга включились фонари
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жителей Екатеринбурга удивило, что сегодня посреди дня на улице Малышева включились фонари.
Читатель «Вечерних ведомостей» рассказал, что фонари сейчас днем горят почти на всей протяженности улицы Малышева.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в «Горсвете», это связано с проведением ремонтных работ.
Читатель «Вечерних ведомостей» рассказал, что фонари сейчас днем горят почти на всей протяженности улицы Малышева.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в «Горсвете», это связано с проведением ремонтных работ.
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