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Синоптики предупредили о ветреной погоде в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о сильном ветре с порывами в Свердловской области. Также в начале следующей недели в регионе ожидаются небольшие дожди, в уральской столице – без существенных осадков.
В понедельник, 16 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами небольшие дожди, на севере до умеренных. Ночью +4…+9°C, при прояснении до 0°C. Днем +10…+15°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек., местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью +7…+9°C, днем +13…+15°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек., порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 17 октября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днем +10…+15°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +6…+8°C, днем +13…+15°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В среду, 18 октября, в области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью +2…+7°C, днем +5…+10°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек., местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днем +7…+9°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек., порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 16 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами небольшие дожди, на севере до умеренных. Ночью +4…+9°C, при прояснении до 0°C. Днем +10…+15°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек., местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью +7…+9°C, днем +13…+15°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек., порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 17 октября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днем +10…+15°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +6…+8°C, днем +13…+15°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В среду, 18 октября, в области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью +2…+7°C, днем +5…+10°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек., местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днем +7…+9°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек., порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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