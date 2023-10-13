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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием женщины в Серове
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки по факту травмирования женщины в Серове.
Напомним, что в минувший четверг, 12 октября, на парковке одного из торговых центров 55-летнюю женщину сбил электросамокатчик. В результате женщина получила травмы и ей пришлось обратиться в больницу. А на следующий день Серовский межрайонный следственный отдел сообщил о начале проверки по факту случившегося.
«Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что в минувший четверг, 12 октября, на парковке одного из торговых центров 55-летнюю женщину сбил электросамокатчик. В результате женщина получила травмы и ей пришлось обратиться в больницу. А на следующий день Серовский межрайонный следственный отдел сообщил о начале проверки по факту случившегося.
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