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Электросамокатчик сбил женщину на парковке в Серове
Фото: Вечерние ведомости
На парковке ТЦ в Серове электросамокатчик сбил женщину. Следственный комитет проводит проверку.
Инцидент произошел днем 12 октября. В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что электросамокатчик сбил 55-летнюю женщину на парковке одного из торговых центров. Женщина получила травмы и обратилась в больницу, где ей оказали необходимую помощь.
Серовский межрайонный следственный отдел организовал проведение процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, планируется провести судебно-медицинскую экспертизу.
Инцидент произошел днем 12 октября. В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что электросамокатчик сбил 55-летнюю женщину на парковке одного из торговых центров. Женщина получила травмы и обратилась в больницу, где ей оказали необходимую помощь.
Серовский межрайонный следственный отдел организовал проведение процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, планируется провести судебно-медицинскую экспертизу.
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