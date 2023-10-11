Электросамокатчик сбил женщину на парковке в Серове

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На парковке ТЦ в Серове электросамокатчик сбил женщину. Следственный комитет проводит проверку.Инцидент произошел днем 12 октября. В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что электросамокатчик сбил 55-летнюю женщину на парковке одного из торговых центров. Женщина получила травмы и обратилась в больницу, где ей оказали необходимую помощь.Серовский межрайонный следственный отдел организовал проведение процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, планируется провести судебно-медицинскую экспертизу.