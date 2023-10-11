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Недавно потерявших опекуна екатеринбургских больших собак готовят к зиме
Фото: ВК-группа приюта «Big Dog» / vk.com/bigdog_ekb
В приюте для больших собак «Big Dog» в самом разгаре подготовка к зимнему периоду. Работа осложняется тем, что основателя приюта Константина Костюничева минувшим летом не стало. Но его повторно осиротевшие подопечные без заботы и помощи, к счастью, не остались.
О ходе работ через соцсети регулярно информирует интересующихся Ирина Костюничева. И просит помощи — физической, финансовой, психологической. В частности, до наступления холодов в приюте «Big Dog» необходимо поднять все будки на поддоны, покрасить вольеры, новый строительный вагон и уличный туалет, рассыпать по территории песок. Для всех этих работ приглашаются волонтёры, любящие собак и готовые поучаствовать в их судьбе.
Необходимы и дополнительные инструменты и стройматериалы. Среде прочего, это цепная электрическая пила, доски, отсев. Кроме того, в приюте сломались две тележки и Ирина Костюничева ищет волонтёра с навыками сварки по металлу.
Волонтёров большие собаки ждут в ближайшие выходные, 14 и 15 октября. Адрес приюта — село Малобрусянское под Екатеринбургом. Реквизиты для финансовой помощи: карта Сбербанка 4276163017121992 (на Кристину Владимировну Н) и карта банка «Тинькофф» 42301810600044062854 (на Милану И).
О ходе работ через соцсети регулярно информирует интересующихся Ирина Костюничева. И просит помощи — физической, финансовой, психологической. В частности, до наступления холодов в приюте «Big Dog» необходимо поднять все будки на поддоны, покрасить вольеры, новый строительный вагон и уличный туалет, рассыпать по территории песок. Для всех этих работ приглашаются волонтёры, любящие собак и готовые поучаствовать в их судьбе.
Необходимы и дополнительные инструменты и стройматериалы. Среде прочего, это цепная электрическая пила, доски, отсев. Кроме того, в приюте сломались две тележки и Ирина Костюничева ищет волонтёра с навыками сварки по металлу.
Волонтёров большие собаки ждут в ближайшие выходные, 14 и 15 октября. Адрес приюта — село Малобрусянское под Екатеринбургом. Реквизиты для финансовой помощи: карта Сбербанка 4276163017121992 (на Кристину Владимировну Н) и карта банка «Тинькофф» 42301810600044062854 (на Милану И).
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