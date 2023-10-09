Возрастное ограничение 18+
Совы начали наведываться в дома уральцев
Фото: Екатерина Уварова / зоопарк.екатеринбург.рф
Сразу в два жилых дома на территории Свердловской области наведались этой осенью пернатые гости. Одну из «залётных» сов обнаружили жители Берёзовского. Другая заглянула в один из домов в Верхней Пышме.
Сову в подъезде жилого дома в Верхней Пышме нашли 9 октября. А на следующий день история повторилась в Берёзовском. По странному совпадению в обеих случаях птиц привлекли дома, находящиеся в ведомстве группы управляющих компаний «Кот». И судьбой сов занялись сотрудники этого УК.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что обе совы принадлежат к роду «неясыть». Птицы оказались больными и зоозащитница, к которой обратились сотрудники «Кота», показала обеих ветеринарам. Компания же оплатила расходы на медосмотр, лечение и корм для хищных птах. «Неясыти в день едят по шесть мышек. Пришлось заказывать на месяц 600 грызунов, что вышло почти на 25 тысяч рублей. Это УК тоже сделала сама», — приводит слова зоозащитницы издание «КП-Екатеринбург».
.
Сову в подъезде жилого дома в Верхней Пышме нашли 9 октября. А на следующий день история повторилась в Берёзовском. По странному совпадению в обеих случаях птиц привлекли дома, находящиеся в ведомстве группы управляющих компаний «Кот». И судьбой сов занялись сотрудники этого УК.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что обе совы принадлежат к роду «неясыть». Птицы оказались больными и зоозащитница, к которой обратились сотрудники «Кота», показала обеих ветеринарам. Компания же оплатила расходы на медосмотр, лечение и корм для хищных птах. «Неясыти в день едят по шесть мышек. Пришлось заказывать на месяц 600 грызунов, что вышло почти на 25 тысяч рублей. Это УК тоже сделала сама», — приводит слова зоозащитницы издание «КП-Екатеринбург».
.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В минувшие выходные в Верхней Салде произошёл смертоносный пожар
09 октября 2023
09 октября 2023
Жители многоэтажки в Екатеринбурге остались без воды
10 октября 2023
10 октября 2023
Из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге ночью вывели 44 человек
04 октября 2023
04 октября 2023