Совы начали наведываться в дома уральцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сразу в два жилых дома на территории Свердловской области наведались этой осенью пернатые гости. Одну из «залётных» сов обнаружили жители Берёзовского. Другая заглянула в один из домов в Верхней Пышме.Сову в подъезде жилого дома в Верхней Пышме нашли 9 октября. А на следующий день история повторилась в Берёзовском. По странному совпадению в обеих случаях птиц привлекли дома, находящиеся в ведомстве группы управляющих компаний «Кот». И судьбой сов занялись сотрудники этого УК.При ближайшем рассмотрении выяснилось, что обе совы принадлежат к роду «неясыть». Птицы оказались больными и зоозащитница, к которой обратились сотрудники «Кота», показала обеих ветеринарам. Компания же оплатила расходы на медосмотр, лечение и корм для хищных птах. «Неясыти в день едят по шесть мышек. Пришлось заказывать на месяц 600 грызунов, что вышло почти на 25 тысяч рублей. Это УК тоже сделала сама», — приводит слова зоозащитницы издание «КП-Екатеринбург».