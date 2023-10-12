Качество временного моста через Чусовую пугает водителей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На то, что новый мост через реку Чусовую начал разрушаться уже через пару недель после открытия, обратили внимание уральские водители. Такого короткого срока хватило, чтобы строителям пришлось латать сооружение.Старый мост через реку Чусовую на 318 километре трассы Пермь — Екатеринбург закрыли в начале осени, поскольку его состояние уже начинало представлять опасность для проезжающих машин. Рядом возвели временный мост, который должен соединять два берега ближайший год, пока ведутся работы по строительству нового постоянного моста. Но водители, которые успели воспользоваться этой «времянкой», сильно сомневаются, что она простоит хотя бы несколько месяцев.На временном мосту начали разъезжаться железобетонные плиты, а края и углы многих из них за две недели эксплуатации оказались разбитыми. Автолюбители жалуются, что боятся за свои транспортные средства — поездка по такому покрытию сопровождается постоянными «спотыканиями» и прыжками на колдобинах. Приходится снижать скорость до минимума, из-за чего возле моста образуются автомобильные пробки.Как сообщает издание «Реда-инфо», в качестве временного моста оказались виновны не строители, а поставщик плит. Этой компании уже выдвинуты претензии за ненадлежащее качество предоставленных стройматериалов. Пока же новый, пусть и временный, мост латают, как могут. В месте, где плиты наиболее разрушены, появились «заплатки» из асфальта.Согласно утверждённым планам, новый четырёхполосный мост через Чусовую на трассе Пермь —Екатеринбург должен быть сдан в эксплуатацию 15 сентября 2024 года. Возведением его занимается самарская компания «Автоволгастрой».