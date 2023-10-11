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В Артёмовском зафискирован рост смертельных ДТП

19.27 Четверг, 12 октября 2023
Фото: ГИБДД Свердловской области
Город Артёмовский стал местом проведения совещания представителей местной автоинспекции, в котором поучаствовал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области. Такой чести сей населённый пункт удостоен благодаря печальным показателям по количеству ДТП со смертельным исходом.

«По итогам девяти месяцев текущего года в Артёмовском районе зарегистрирован рост количества погибших в результате ДТП на 100%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на данной территории произошло 18 дорожных аварий, в которых четыре человека погибли и 21 травмирован» — приводит цифры ГИБДД Свердловской области.


В эту статистику не попал недавний, октябрьский случай на артёмовской улице Ленина, где в начале месяца иномарка сбила на пешеходном переходе беременную женщину и её малолетнего первенца. К счастью, обошлось без гибелей, но пострадавшую госпитализировали с переломами.

На совещании с участием главного в области госинспектора безопасности дорожного движения Алексея Спиридонова поднимались вопросы обеспечения безопасности на дорогах и стабилизации аварийности.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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