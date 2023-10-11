Возрастное ограничение 18+
В Артёмовском зафискирован рост смертельных ДТП
Фото: ГИБДД Свердловской области
Город Артёмовский стал местом проведения совещания представителей местной автоинспекции, в котором поучаствовал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области. Такой чести сей населённый пункт удостоен благодаря печальным показателям по количеству ДТП со смертельным исходом.
В эту статистику не попал недавний, октябрьский случай на артёмовской улице Ленина, где в начале месяца иномарка сбила на пешеходном переходе беременную женщину и её малолетнего первенца. К счастью, обошлось без гибелей, но пострадавшую госпитализировали с переломами.
На совещании с участием главного в области госинспектора безопасности дорожного движения Алексея Спиридонова поднимались вопросы обеспечения безопасности на дорогах и стабилизации аварийности.
«По итогам девяти месяцев текущего года в Артёмовском районе зарегистрирован рост количества погибших в результате ДТП на 100%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на данной территории произошло 18 дорожных аварий, в которых четыре человека погибли и 21 травмирован» — приводит цифры ГИБДД Свердловской области.
В эту статистику не попал недавний, октябрьский случай на артёмовской улице Ленина, где в начале месяца иномарка сбила на пешеходном переходе беременную женщину и её малолетнего первенца. К счастью, обошлось без гибелей, но пострадавшую госпитализировали с переломами.
На совещании с участием главного в области госинспектора безопасности дорожного движения Алексея Спиридонова поднимались вопросы обеспечения безопасности на дорогах и стабилизации аварийности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Водитель Hyundai сбил женщину на «зебре» в Нижнем Тагиле
11 октября 2023
11 октября 2023
Пьяный водитель «десятки» сбил пенсионерку в Нижнем Тагиле
04 октября 2023
04 октября 2023
Поликлинику в Буланаше планируют отремонтировать
03 октября 2023
03 октября 2023