В Артёмовском зафискирован рост смертельных ДТП

«По итогам девяти месяцев текущего года в Артёмовском районе зарегистрирован рост количества погибших в результате ДТП на 100%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на данной территории произошло 18 дорожных аварий, в которых четыре человека погибли и 21 травмирован» — приводит цифры ГИБДД Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости