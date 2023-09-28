В Артемовском автомобиль сбил беременную женщину с двухлетним сыном





– отметили в ГИБДД. «Пешеходы пересекали проезжую часть в установленном месте, на освященном участке дороги, были одеты в светлую одежду со световозвращающими вставками. На коляске прикреплены световозвращающие элементы»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Артемовском водитель Ford Focus сбил беременную женщину с маленьким ребенком. ДТП произошло вчера около 20.30 на улице Ленина.По предварительной информации, водитель Ford Focus сбил женщину и ее двух летнего сына, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что бригада скорой помощи доставила мать с ребенком в приемный покой Артемовской ЦРБ. После осмотра мальчика отпустили домой, а 44-летнюю беременную женщину госпитализировали с переломами в травматологическое отделение. К счастью, на момент осмотра угрозы для плода нет.Пострадавшая пояснила, что переходила дорогу по пешеходному переходу, держа сына за руку и ведя перед собой коляску. Приближающийся автомобиль она видела. Поняв, что водитель не снижает скорость, она поспешила закончить переход.Сам водитель заявил, что ехал со скоростью около 40 км/ч, пешеходов увидел в последний момент, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.В этом году мужчина уже 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Штрафы, назначенные за превышение скорости и неиспользование ремня безопасности, не оплачены. В отношении водителя составили административные материалы за неуплату штрафов. Мужчину задержали и поместили в спецпомещение для задержанных лиц местного ОВД до рассмотрения дела мировым судом.