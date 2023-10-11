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Пункт оформления ДТП в Екатеринбурге закрылся из-за технических неполадок
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге пункт оформления ДТП, расположенный на Водительском проезде, 20, не работает.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» заявили, что данный пункт не работает с 11 октября по техническим причинам. Водителям предлагают оформлять ДТП в специализированных пунктах на улице Новинской, 13 и Машиностроителей, 53а. Режим их работы – круглосуточный.
Отметим, что вчера Госавтоинспекция сообщала, что с 11 октября в Екатеринбурге работает только один пункт оформления ДТП, как раз расположенный на Водительском проезде, 20.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» заявили, что данный пункт не работает с 11 октября по техническим причинам. Водителям предлагают оформлять ДТП в специализированных пунктах на улице Новинской, 13 и Машиностроителей, 53а. Режим их работы – круглосуточный.
Отметим, что вчера Госавтоинспекция сообщала, что с 11 октября в Екатеринбурге работает только один пункт оформления ДТП, как раз расположенный на Водительском проезде, 20.
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