В Екатеринбурге остался один пункт оформления ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге работает только один пункт оформления ДТП. Он расположена по адресу: Водительский проезд, 20.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, этот адрес выбран, потому что до него можно добраться из любой точки города, а еще там отдельное здание и есть парковочные места. В этом пункте работают несколько сотрудников ГИБДД, которые помогают в оформлении ДТП.Госавтоинспекция также напоминает о сервисе «Европротокол online», с помощью которого автомобилисты тоже могут оформить извещение о ДТП без вызова автоинспекторов и заполнения бумажных бланков.