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В Екатеринбурге остался один пункт оформления ДТП
Фото: Вечерние ведомости
С сегодняшнего дня в Екатеринбурге работает только один пункт оформления ДТП. Он расположена по адресу: Водительский проезд, 20.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, этот адрес выбран, потому что до него можно добраться из любой точки города, а еще там отдельное здание и есть парковочные места. В этом пункте работают несколько сотрудников ГИБДД, которые помогают в оформлении ДТП.
Госавтоинспекция также напоминает о сервисе «Европротокол online», с помощью которого автомобилисты тоже могут оформить извещение о ДТП без вызова автоинспекторов и заполнения бумажных бланков.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, этот адрес выбран, потому что до него можно добраться из любой точки города, а еще там отдельное здание и есть парковочные места. В этом пункте работают несколько сотрудников ГИБДД, которые помогают в оформлении ДТП.
Госавтоинспекция также напоминает о сервисе «Европротокол online», с помощью которого автомобилисты тоже могут оформить извещение о ДТП без вызова автоинспекторов и заполнения бумажных бланков.
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