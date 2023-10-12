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Главного редактора «Вечерних ведомостей» оштрафовали по статье о «дискредитации»

11.24 Четверг, 12 октября 2023
Фото: Вечерние ведомости
Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Резеда Каримова назначила главному редактору издания «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову штраф 195 тысяч рублей по статье о дискредитации использования российской армии за прошлогодние публикации в телеграм-канале о протестных акциях.

Во время заседания судья озвучила, что санкцию на привлечение Владислава Постникова к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП дал лично прокурор Свердловской области Борис Крылов. Соответствующий документ был приобщен к делу, когда оно было передано в суд – 28 сентября.

Санкция прокурора понадобилась, поскольку Постников является членом избирательной комиссии.

Адвокат Георгий Краснов ходатайствовал о переносе суда в другой территориальный орган, так как редакция находится в Ленинском районе, а также просил вызвать в качестве свидетеля полицейского Отара Амоева, оставившего протокол. Судья ходатайства не удовлетворила.

Ранее судья Резеда Каримова назначила директору юрлица-учредителя издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткуловой штраф 110 тысяч рублей также за прошлогодние публикации в телеграм-канале.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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