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Главного редактора «Вечерних ведомостей» оштрафовали по статье о «дискредитации»
Фото: Вечерние ведомости
Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Резеда Каримова назначила главному редактору издания «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову штраф 195 тысяч рублей по статье о дискредитации использования российской армии за прошлогодние публикации в телеграм-канале о протестных акциях.
Во время заседания судья озвучила, что санкцию на привлечение Владислава Постникова к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП дал лично прокурор Свердловской области Борис Крылов. Соответствующий документ был приобщен к делу, когда оно было передано в суд – 28 сентября.
Санкция прокурора понадобилась, поскольку Постников является членом избирательной комиссии.
Адвокат Георгий Краснов ходатайствовал о переносе суда в другой территориальный орган, так как редакция находится в Ленинском районе, а также просил вызвать в качестве свидетеля полицейского Отара Амоева, оставившего протокол. Судья ходатайства не удовлетворила.
Ранее судья Резеда Каримова назначила директору юрлица-учредителя издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткуловой штраф 110 тысяч рублей также за прошлогодние публикации в телеграм-канале.
Во время заседания судья озвучила, что санкцию на привлечение Владислава Постникова к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП дал лично прокурор Свердловской области Борис Крылов. Соответствующий документ был приобщен к делу, когда оно было передано в суд – 28 сентября.
Санкция прокурора понадобилась, поскольку Постников является членом избирательной комиссии.
Адвокат Георгий Краснов ходатайствовал о переносе суда в другой территориальный орган, так как редакция находится в Ленинском районе, а также просил вызвать в качестве свидетеля полицейского Отара Амоева, оставившего протокол. Судья ходатайства не удовлетворила.
Ранее судья Резеда Каримова назначила директору юрлица-учредителя издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткуловой штраф 110 тысяч рублей также за прошлогодние публикации в телеграм-канале.
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