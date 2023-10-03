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Попавшую под катер нижнетагильскую сапбордистку выписали из больницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
После нескольких месяцев на больничной койке Ирина Подмазова вернулась домой к супругу и трём детям. Вынужденное расставание с родным домом произошло в конце июля, когда по сапборду Ирины проехался катер.
После инцидента на пруду Нижнего Тагила Ирина Подмазова больше недели пролежала в коме в реанимационном отделении больницы. Она получила тяжёлую черепно-мозговую травму и врачи были осторожны в прогнозах. К счастью, молодой, спортивный организм справился с полученным ранением. А восстановиться тагильчанке помогли в Клиническом институте мозга в Берёзовском, где она проходила курс реабилитации. Восстановительные процедуры она продолжит в местном санатории «Руш».
Девушка уже способна передвигаться сама, без посторонней помощи, — сообщает издание «TagilCity». И это сравни чуду, если учитывать, в каком состоянии её доставили с пруда в больницу.
Напомним, происшествие на глади Тагильского пруда случилось в тёмный период суток 30 июля. Группа сапбордистов устроила вечерний заплыв. При этом все были подсвечены светодиодными лентами. Но на сапборд Ирины Подмазовой, где в этот момент сидел и её сын, всё равно налетел катер. Мальчик не пострадал, а вот его маму пришлось срочно госпитализировать.
После инцидента на пруду Нижнего Тагила Ирина Подмазова больше недели пролежала в коме в реанимационном отделении больницы. Она получила тяжёлую черепно-мозговую травму и врачи были осторожны в прогнозах. К счастью, молодой, спортивный организм справился с полученным ранением. А восстановиться тагильчанке помогли в Клиническом институте мозга в Берёзовском, где она проходила курс реабилитации. Восстановительные процедуры она продолжит в местном санатории «Руш».
Девушка уже способна передвигаться сама, без посторонней помощи, — сообщает издание «TagilCity». И это сравни чуду, если учитывать, в каком состоянии её доставили с пруда в больницу.
Напомним, происшествие на глади Тагильского пруда случилось в тёмный период суток 30 июля. Группа сапбордистов устроила вечерний заплыв. При этом все были подсвечены светодиодными лентами. Но на сапборд Ирины Подмазовой, где в этот момент сидел и её сын, всё равно налетел катер. Мальчик не пострадал, а вот его маму пришлось срочно госпитализировать.
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